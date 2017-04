Rückenkurs beim SV Fuhrberg ab 02.05.2017

Burgwedel : Schulsporthalle Fuhrberg |

Am Dienstag, den 02. Mai 2017 um 19 Uhr beginnt der neue Rückenkurs beim SV Fuhrberg in der Schulsporthalle, An der Schule 13.



Der Kurs umfasst 10 Übungsabende, an denen Übungen zur Kräftigung und Dehnung der Muskulatur erlernt werden, die Rückenbeschwerden vorbeugen und verbessern können.



Neueinsteiger sind herzlich Willkommen!



In dieser Stunde trainieren Männer und Frauen gemeinsam, Vorkenntnisse sind nicht erforderlich.



Anmeldungen nimmt Karin Ballschmieter unter Telefon 05139/7190 entgegen.



www.sv-fuhrberg.de