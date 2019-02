Jahreshauptversammlung vom Schützenverein „Gut Ziel“ Wettmar 1902 e.V. mit Vorstandswahlen und Ehrungen

Die

Jahreshauptversammlung vom Schützenverein „Gut Ziel“ Wettmar von 1902 e.V.

fand am 26. Januar 2019 im Schützenhaus Wettmar statt. Wichtige Punkte der Tagesordnung waren der Umbau des elektronischen Schießstandes 2018, Ehrungen für 60-, 40- und 15-jährige Mitgliedschaften sowie die Vorstandswahl.Christa Krüger, 1. Vorsitzende, eröffnete die Sitzung und begrüßte die Gäste Erwin Fette (Ortsbürgermeister), Joachim Schluckebier-Risse (Ortsratsmitglied und Ehrenvorsitzender), den Landtagsabgeordneten Rainer Fredermann und die Ehrenbürgerin Elli Weigt sowie alle Mitglieder des Vereins.Im Anschluss richtete Erwin Fette (Ortsbürgermeister) seine Grußworte an die Versammlung. Unter anderem wurde der Umbau der Hauptstraße erwähnt. Dadurch ist die Ortschaft sehr beeinträchtigt, die Erreichbarkeit leidet sehr unter dem momentanen Zustand. Fette bedankte sich beim Schützenverein für die aktive Unterstützung bei jeglichen Veranstaltungen im Ort und hofft wieder auf ein erfolgreiches Schützen- und Volksfest 2019.Im Anschluss hielt C. Krüger eine Rückschau auf das vergangene Jahr. Mitglieder und Nicht-Mitglieder haben maßgeblich am Umbau mitgewirkt, so dass der Umbau in der vorgegebenen Zeit abgeschlossen werden konnte. Die Einweihung fand im September im feierlichen Rahmen mit vielen Gästen statt. Außerdem nahmen die Schützen erfolgreich an Wettkämpfen bis zur Landesliga und Landesmeisterschaft teil. Zum Beispiel belegten zwei Kinder der Bogenabteilung den ersten und zweiten Platz bei der Kreismeisterschaft. Die sportlichen Angebote, Lehrgänge und Freizeitaktivitäten werden sehr gut von den Vereinsmitgliedern aber auch von Gastvereinen angenommen.Für 60 Jahre Mitgliedschaft wurde Jürgen Rosin mit einer Urkunde und Nadel des DSB geehrt. Für 40 Jahre Mitgliedschaft wurde Karsten Schluckebier-Risse ausgezeichnet. Jutta Rockahr-Brakhage und Inga Rosin können auf 15 Jahre Mitgliedschaft zurückschauen. Als Dank und Anerkennung für Arbeit im Schützenwesen erhielten Dirk und Kirsten Freitag die Nadel in Bronze vom Kreisschützenverband Burgdorf. C. Krüger sprach den Geehrten die Glückwünsche aus und überreichte die Urkunden und Nadeln.Die Vorstandswahlen wurden erfolgreich durchgeführt. Veränderungen gab es für folgende Funktionen: 2. Vorsitzender ist Dennis Seeger, Schriftführerin Ines Blume sowie die stellvertretende Schriftführerin Inga Rosin.Bei den Planungen der Aktivitäten des laufenden Jahres gab es rege Diskussionen und Anregungen.