Burgwedel : Am Brunnen |

Die Wandersparte des SSV Thönse wandert am 12. November nach Ramlingen zum Grünkohlessen. Treffpunkt 10.00 Uhr in Thönse am Brunnen.Es sind 8 km Fußmarsch quer durch die Thönser-, Engensener- und Ramlinger Feldmark.

Auf der Hälfte der Strecke ist Pit-Stopp

Für Nichtwanderer steht eine Kutsche zur Verfügung.



Gegen 12.30 Uhr ist dann die Einkehr bei Voltmers in Ramlingen geplant.



Wer nur zum Essen kommen möchte, ist herzlich willkommen.



Der Rückweg ist mit der Kutsche oder per Fuß-marsch – ca. 7,5 km – über den Lahberg geplant.



Anmeldung bitte bis zum 09.11.2017.

Nähere Informationen gibt es von Christiane & Rüdiger Klose unter  05139 2030