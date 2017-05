Burgwedel : Am Brunnen |

Am Sonntag, 14. Mai, trifft sich die Wandersparte des SSV Thönse um 10.00 Uhr am Brunnen mit den Fahrrädern. Die erste Radtour in diesem Jahr führt zur Alten Schmiede in Wieckenberg. Dort wird mit mitgenommener Verpflegung Mittagspause gemacht. Auf der Rückfahrt ist eine Kaffeepause eingeplant. Die Strecke ist ca. 40 km lang. Weitere Info bei Bretsch/Sielaff Tel.: 05139 8665