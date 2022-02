Süße Resteverwertung zum Wochenende

Ich hatte von Weihnachten noch Baumkuchen übrig aber um ihn einfach so zu entsorgen ist die Herstellung zu arbeitsintensiv und die Zutaten zu edel - also habe ich ein Törtchen davon gemacht.Eigentlich mache ich jedes Jahr eine Torte von den Resten des Baumkuchens, nur dieses Jahr ein bisschen später als sonst ;-)Baumkuchen ist wie Stollen - ewig haltbar. Nur wird er halt ein wenig trockner im Laufe der Zeit aber das gleicht in der Torte die Creme ja wieder aus.Als erstes habe ich einen Mürbteigboden und zwei saftige Sandteigböden gebacken.Dann habe ich eine leichte Vanillebuttercreme gemacht, die ich mit Amaretto aromatisierte und unter die Creme hob ich dann den kleingeschnittenen Baumkuchen.Anschließend habe ich mir aus meinem Marmeladenschränkchen die Marmelade herausgesucht die in meinen Auge am besten passt und meine Wahl fiel auf das Himbeergeleé..... und jetzt wurde in einem Tortenring geschichtet:1. Mürbteigboden2. eine dünne Schicht Himbeergeleé3. ersten Sandteigboden (diesen Boden etwas mit Amaretto tränken)4. die Creme mit den Baumkuchenstücken darauf gut verstreichen5. zweiten Sandteigboden (fest und gerade andrücken und ebenfalls mit Amaretto tränken)6. eine 2. dünne Schicht Himbeergeleé7. eine Marzipanschicht in Größe der TorteErstmal ein paar Stunden mit der geschichteten Torte im Ring damit in den Kühlschrank um richtig fest und kalt zu werden.Danach aus der Form lösen und mit einem Schoko-Dripping und ein bisschen essbarer Deko verschönern.Schönes Wochenende euch allen