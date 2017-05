Rhabarber-Erdbeertorte mit Marzipan-Mohnboden

400 gr Marzipanrohmasse4 Eier2 Eigelb85 g Mehl (Type 405)½ TL Backpulver115 g flüssige Butter2 gehäufte Eßl. gemahlenen Mohn600 gr. Rhabarber, geputzt und in Stücke geschnitten150 gr. Erdbeeren, püriert360 g Zucker50 ml Zitronensaft12 Blatt Gelatine5 Eiweiß500 g SahneAußerdem:1 28 - oder 30er mit Backpapier ausgelegte Springformessbare DekoMarzipan fein reiben und mit Eiern, Eigelben erst glatt, dann schaumig rühren. Backofen auf 180 Grad (Umluft) vorheizen.Mehl mit Backpulver mischen, auf die Eimasse sieben, unterheben. Flüssige Butter unterziehen. Gemahlenen Mohn unterheben.Teig in eine mit Backpapier ausgelegte Springform streichen und im Ofen ca. 20 Min. backen. Herausnehmen und auskühlen lassen.Rhabarber, 150 gr. Zucker und Zitronensaft aufkochen und pürieren. Gelatine ca. 10 Minuten einweichen, ausdrücken und in dem heißen Rhabarberpürree auflösen. Erdbeerpüree dazugeben.Eiweiß mit 20 gr. Zucker steif schlagen und nach und nach weitere 190 gr. Zucker einrieseln lassen. Eischnee unter das Fruchtpüree heben. 500 gr. Sahne steif schlagen und ebenfalls unterheben.Die Fruchtmousse nun in die Springform streichen und über Nacht im Kühlschrank fest werden lassen.Die Torte aus der Form lösen und nach Lust und Laune mit essbarer Deko versehen.Ich hätte gerne die übrig gebliebenen Erdbeeren für die Deko verwendet aber irgendwie waren die alle verschwunden, so musste ich das nehmen was ich noch im Schrank hatte.Das Leben ist manchmal hart ;-)