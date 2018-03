Den gab es generationsübergreifend und seit dem ich mich zurückerinnern kann.Meine Omi hatte früher schon ihren Kuchen dort in der Backstube backen können und ich kann mich noch sehr gut an die leckeren Kaffeestreifen erinnern.Ich hätte nie gedacht dass ich mal als Erwachsene dort im Büro arbeiten werde aber manchmal ist es halt so.Wenn ich zum Feierabend den Backplan in die Backstube bringen musste, kam ich tatsächlich ins Paradies. Es war das reinste Schlaraffenland!Diese Leckereien überall! Und erst zur Weihnachtszeit, da lag in jeder Ecke nur das Feinste..... und dann dieser Geruch *sabber*Aber man hätte dort auch gut eine große Party feiern können, dem Alkoholregal nach - welcher für viele Rezepte benötigt wurde ;-)Ich schweife schon wieder ab ;-)Was ich eigentlich sagen wollte ist dass Bäcker Henke ein total leckeres Pflaumen-Körnerbrot im Verkauf hatte.Das wurde auch nicht jeden Tag gebacken und war auch ein Groschen teurer als die anderen Brote.Meine Söhne und ich haben es geliebt!Lecker mit Käse belegt oder mit Pflaumenmus bestrichen oder auch einfach nur mit Butter war es der reinste Genuss.Ich habe schon so oft an dieses Brot gedacht, seitdem es Henke nicht mehr gibt und habe mir jetzt ein eigenes Rezept erstellt, welches dem Original sehr nahe kommt..... und das möchte ich euch gerne weiter geben:Pflaumen-KörnerbrotFürs Quellstück:100 gr. Roggenvollkornschrot70 gr. Sonnenblumenkerne30 gr. Leinsamen30 gr. 5-Korn-Flocken15 gr. Salz190 ml. WasserAlle Zutaten in einem Topf aufkochen lassen, abdecken und bis zum nächsten Tag stehen lassen.Vorteig:200 gr. Weizenmehl 10502 gr. Salz1 Prise Zucker10 gr. Hefe140 ml. lauwarmes WasserDie Hefe in dem lauwarmen Wasser auflösen und mit den gesamten Zutaten ca. 3 Minuten miteinander verkneten.Danach über Nacht abgedeckt in den Kühlschrank stellen.Am nächsten TagHauptteig:QuellstückVorteig100 gr. Sauerteig200 gr. Weizenmehl 105025 gr. Hefe (in etwas warmen Wasser aufgelöst)1 Eßl. Zuckerrübensirupca. 25 TrockenpflaumenAlle Zutaten (außer die Trockenpflaumen) mind. 12 Minuten miteinander verkneten - danach erst die Trockenpflaumen unterkneten und den Teig 30 Minuten ruhen lassen.Den Teig nochmals mit den Händen durchkneten, zu einem Laib formen, mit Wasser abstreichen und in 5-Korn-Flocken wälzen.In ein Gärkörbchen legen und 45-60 Minuten gehen lassen.Den Backofen auf 230 Grad (Ober/Unterhitze) vorheizen und den Backinnenraum gut mit Wasser eindampfen.Das Brot nun auf das Blech legen in den Ofen schieben, nach 10 Minuten den Ofen auf 200 Grad runterschalten und weitere 50 Minuten backen..... und fertig und superlecker! ;-)