Maracuja-Kokos-Torte

• 80 gr. Zucker

• 100 gr. Marzipan

• 4 Eier

• 1 Prise Salz

• 1 Tütchen Vanillezucker

• etwas Orangenabrieb

• 110 gr. Mehl (405)

• 1 gefettete 20er Springform

• 1 gefettet 26er Springform

7 Blatt weiße Gelatine

200 ml. Maracujasaft

Fruchtfleisch von 3 Maracujafrüchten

200 gr. Mascarpone

1 Tütchen Vanillezucker

ca. 80 gr. Zucker

200 gr. Sahne (steif geschlagen)

11 Blatt Gelatine

250 ml. Kokosmilch

650 gr. Naturjoghurt

ca. 100 gr. Zucker

1 Prise Salz

4-5 Eßl. Zitronensaft

4 cl. Kokoslikör

400 gr. Sahne (steif geschlagen)

Also ich muss vorweg sagen dass man für dieses Törtchen etwas mehr Zeit braucht, da es im Grunde 2 Torten sind die man herstellen muss.Aber Leute es lohnt sich!Das Marzipan in der Mikrowelle ein paar Sekunden erwärmen und mit dem Zucker und 1 Ei mit einem Schneebesen in einer Schüssel glattrühren. Nun etwas Wasser dazugeben, sodass eine homogene Masse entsteht.Danach den Vanillezucker, Orangenabrieb, Salz und die restlichen 3 Eier hinzugeben und in der Küchenmaschine schaumig schlagen.Anschließend das Mehl sieben und von Hand unter die schaumige Masse heben. Nun den fertigen Teig in die 20er und 26er Springform aufteilen und bei 175 Grad (Umluft) ca. 20 Minuten backen.Biskuit-Boden auskühlen lassen und anschließend aus den Formen lösen.Den 20er Tortenboden in die Springform zurücklegen.Gelatine ca. 10 Minuten in kaltem Wasser einweichen.Restliche Zutaten (außer die geschlagene Sahne) miteinander verrühren.Gelatine nach Anweisung auflösen und mit 2-3 Eßl. Mascarponemasse verrühren, anschließend mit der restlichen Masse kräftig mischen und verrühren.Nun die geschlagene Sahne unterheben und die recht flüssige Creme in die 20er Springform füllen.Im Kühlschrank einige Stunden (am besten über Nacht) fest werden lassen.Gelatine ca. 10 Minuten in kaltem Wasser einweichen.Restliche Zutaten (außer die geschlagene Sahne) miteinander verrühren.Gelatine nach Anweisung auflösen und mit 2-3 Eßl. Joghurtmasse verrühren, anschließend mit der restlichen Masse kräftig mischen und verrühren.Nun die geschlagene Sahne unterheben.Den 26er Tortenboden auf eine Tortenplatte legen.Das 20er fest gewordene Maracujatörtchen aus der Springform lösen und mit dem Tortenboden nach oben mittig auf den 26er Tortenboden auflegen.(Erfordert ein bisschen Geschick! Man könnte aber auch vorher das Maracujatörtchen im Froster etwas anfrieren lassen, dann wäre es einfacher)Einen Tortenring um die Torte umlegen, sodass rundum ca. 1 cm. Platz ist.Mit der Kokos-Creme auffüllen und alles abdecken.Im Kühlschrank einige Stunden (am besten über Nacht) fest werden lassen.Tortenring lösen, verzieren und probieren ;-)Viel Spaß beim nachmachen ;-)