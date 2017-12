Haselnussstangen

So.... ein Plätzchenrezept habe ich noch für dieses Jahr, welches ich noch gerne an euch weitergebe.Wenn ihr euch beeilt, dann schafft ihr es vielleicht noch bis zum 3. Advent sie euch schmecken zu lassen ;-)3 Eiweiß1 Prise Salz2 Tütchen Vanillezucker100 gr. Zucker250 gr. gemahlene Haselnüsse0,5 Teel. ZimtAußerdem:200 gr. Vollmilchkuvertüre, geschmolzenca. 100 gr. gehackte und geröstete Haselnüsse1 SpritzbeutelEiweiß, Salz, Zucker und Vanillezucker mit dem Handrührgerät aufschlagen, solange bis die Masse richtig fest, cremig und glänzend ist.Die Haselnüsse und den Zimt unter den Eischnee heben.Die Masse nun in einen Spitzbeutel geben und auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblcch ca. 5 cm.-lange Streifen spitzen.Im vorheizten Backofen bei 150 Grad (Umluft) ca. 20 Minuten backen.Erkalten lassen mit der geschmolzenen Kuvertüre bestreichen, mit den gehackten Haselnüssen bestreuen und trocknen lassen.(Kleiner Tipp: Ich habe die Kuvertüre auch mit einem Spitzbeutel draufgespitzt. Wenn ich geschmolzene Kuvertüre zur Verzierung brauche, mache ich es mir immer ganz einfach. Ich fülle die zerhackte Kuvertüre in einen Einwegspitzbeutel, verschließe den oben und stelle den ganz einfach in den zuvor heißgemachten Wasserkocher zum schmelzen. Das ist so unproblematisch, geht ratzfatz und ist unglaublich arbeitssparend und sauber *grins*)