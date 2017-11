Gebrannte Mandeln wie vom Jahrmarkt

Hin und wieder mache ich uns gebrannte Mandeln - vor allen Dingen in der dunkleren Jahreszeit.Wenn sie noch so schön warm sind, dann sind sie einfach köstlich.Die Zubereitung ist relativ einfach und ich verrate euch jetzt mal wie das geht ;-)200 gr. ganze Mandelkerne100 gr. Zucker30ml. Wasser1 Prise Zimt80 gr. Zucker mit dem Wasser in einer Pfanne aufkochen lassen.Die Mandeln hinzugeben und mit den restlichen Zucker und dem Zimt bestreuen.Das alles geschieht auf mittlerer Hitze.Und nun müsst ihr mit einem Holzlöffel rühren.Jede einzelne Mandel ist jetzt mit dem Zuckerwasser umhüllt.Das Wasser verdampft und der Zucker kristallisiert.Und jetzt beginnt das "brennen" und ihr müsst weiterrühren.Der kristallisierte Zucker karamellisiert jetzt und durch das rühren wird verhindert, dass die Mandeln anbrennen und schwarz werden.Ihr rührt solange bis die Mandeln eine für euch angenehme Farbe erreicht haben.Danach die Mandeln auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech geben, schön breit verteilen und auskühlen lassen.Ich sage euch - echt lecker und wirklich einfach umzusetzen.