Fruchtiges Himbeertörtchen

Da mein Ottchen ja nun sooooo gerne Himbeeren mag, hatte ich ihm zum Geburtstag einen Himbeertraum nur für ihn ganz alleine gemacht.Für die Creme und für den Fruchtspiegel hatte ich tiefgefrorene Himbeeren genommen - eine wunderbare Alternative, da frische Himbeeren im Februar ja auch nicht so ganz billig sind. Dafür sind die tiefgefrorenen Himbeeren aber immer recht sauer aber sauer macht ja bekanntlich lustig ;-)2 Eier1 Prise Salz1 Eßl. kaltes Wasser1 Tütchen Vanillezucker75 gr. Zucker100 gr. Mehl1 Teel. Backpulver10 Blatt Gelatine350 gr. Himbeermark (passiert)500 gr. Quarketwas Vanillearomaetwas Zitronenabrieb250 gr. Puderzucker400 gr. Schlagsahne, steif geschlagen200 gr. frische HimbeerenAußerdem:250 gr. Himbeermark, passiertetwas Puderzucker1 Tütchen Tortenguß, rot1 x 24er SpringformFür den Biskuitteig die Eier, Salz, Wasser, Zucker und Vanillezucker mind. 5 Minuten - mit dem Handrührgerät oder der Küchenmaschine dickschaumig schlagen.Mehl und Backpulver drübersieben und unterheben.Den rohen Teig in die.Springform füllen und bei 175 Grad (Umluft) ca. 20 Minuten backen (Stäbchenprobe machen)Danach erkalten lassen.Die Gelatine in ausreichend kalten Wasser ca. 10 Minuten einweichen.Quark, Puderzucker, Vanillearoma, Zitronenabrieb und 350 gr. Himbeermark miteinander cremig verrühren.Die Gelatine nach Packungsanleitung auflösen und unter die Creme ziehen.Die geschlagene Sahne unterheben.Die frischen Himbeeren auf den Tortenboden setzen und die Himbeercreme nun in die Springform - auf den Tortenboden füllen und glattstreichen.Einige Stunden kalt stellen.Das restliche Himbeermark mit dem Puderzucker süß abschmecken, mit dem Tortenguß nach Anleitung zubereiten und als Fruchtspiegel mit einem Eßlöffel auf die Torte geben.Die Torte über Nacht im Kühlschrank fest werden lassen, am nächsten Tag aus der Form lösen und servieren.Nach belieben das Törtchen garnieren.