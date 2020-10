Brandteigkuchen mit Vanillecreme

125 gr. Butter1 Prise Salz150 gr. Mehl1 Teel. Backpulver250 ml. Wasser5 EierMehl und Backpulver mischen.Wasser, Butter, Salz kurz aufkochen - das Mehl mit dem Backpulver auf einmal in die kochende Flüssigkeit schütten und mit einem Kochlöffel rühren bis sich ein Teigkloß und am Topfboden ein weißer Belag bildet.Vom Herd nehmen in eine Schüssel füllen und kurz abkühlen lassen.Nach und nach die 5 Eier unterrühren bis ein geschmeidiger, glänzender Teig entsteht.Den Teig nun in zwei 22er-Springformen aufteilen und in den Formen glattstreichen.Bei 190° Grad (Ober-Unterhitze - kein Umluft) beide Böden ca. 30 Minuten backen.In den Formen auskühlen lassen!500 ml. Milch1 Tütchen Vanillepudding1 Eigelb100 gr. Zucker200 gr. Frischkäse200 gr. ButterPuddingpulver und Eigelb in etwas Milch glatt rühren.Restliche Milch mit dem Zucker aufkochen und mit dem angerührten Puddingpulver einen Pudding davon kochen.Vom Herd nehmen und erst die Butter unterrühren solange bis sie geschmolzen ist, danach den Frischkäse unterrührenAlles gut verrühren und etwas abkühlen lassen.Einen Teigboden in einen Tortenring legen, die Vanillecreme darauf verteilen anschließend den zweiten Boden auflegen und etwas festdrücken.Gut durchkühlen lassen, Tortenring abnehmen und vorm servieren den Kuchen mit Puderzucker bestäuben.