Dazu habe ich 250 gr. Mehl, 150 gr. eiskaltes Wasser und eine Prise Salz verknetet.Die Teigkugel danach 30 Minuten zum kühlen in den Kühlschrank gelegt.Danach habe ich ihn etwas ausgerollt und ein Stück ebenfalls etwas ausgerollte kalte Butter von 250 gr. in die Mitte des Teiges gelegt.Den Teig wie ein Briefkuvert über die Butter geschlagen und ausgerollt, wieder gefaltet und wieder ausgerollt.Nun den Teig in Frischhaltefolie einschlagen und wieder ab in die Kühlung.Danach habe ich den Vorgang des ausrollen und kühlens 3x wiederholt.Anschließend habe ich Apfeltaschen daraus gebastelt.Ich habe die Füllung von meinem alten Rezept genommen, weil die einfach lecker ist:Also ganz ehrlich!Selbstgemachter Blätterteig ist geschmacklich überhaupt nicht mit einem Fertigprodukt zu vergleichen!Der ist dermaßen lecker - wirklich ein Hochgenuss!Ich werde nachher noch eine Tasche verputzen ;-)Außerdem kann man den Teig gut 1-2 Tage (wenn nicht sogar noch länger) vorher herstellen und im Kühlschrank lagern!Schönes Wochenende euch allen , Ihr Lieben