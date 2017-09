Birnen-Marzipan-Tarte

180 gr. MehlAbrieb einer unbehandelten Zitrone2 Eßl. Zucker1 Eigelb90 gr. Butter1 Prise Salzca. 3 Eßl. Johannisbeermarmelade3-4 Eßl. Amarettini, grob zerbröselt3 Eigelb6 Eßl. Amaretto1 Prise Salz140 gr. weiche Butter200 gr. Marzipanrohmasse, fein gerieben3 Eßl. Speisestärke100 gr. gemahlene Mandeln3 Eiweiß70 gr. Zucker3-4 reife Birnen, geschält, halbiert und entkerntca. 4 Eßl. Mandeln, gehobelt3 Eßl. Aprikosenmarmelade, erhitzt1 gefettete TarteformMehl, Zitronenabrieb, Zucker, Eigelb, Butter und Salz zu einem glatten Teig verkneten, gleichmäßig in die gefettete Tarteform flachdrücken und ca. 30 Minuten im Kühlschrank kaltstellen.Die Johannisbeermarmelade auf den Teig streichen und die Amarettinibrösel drüberstreuen.Eiweiße mit dem Zucker steif und glänzend aufschlagen.Eigelbe, Amaretto, Salz, Butter und Marzipanrohmasse in einer Küchenmaschine oder mit dem Handmixer zu einer homogenen Masse verarbeiten.(Ich selbst erhitze Marzipan immer ganz kurz (nur ein paar Sekunden) in der Mikrowelle, da wird es richtig schön geschmeidig und man bekommt es dann als Masse mit anderen Zutaten schön glatt)Speisestärke und die gemahlenen Mandeln unterrühren.Zum Schluss den steifen Eischnee unterheben.Die Füllung nun auf den Boden der Tarteform streichen und die Birnen auflegen.Die Ränder mit den gehobelten Mandeln bestreuen.Bei 175 Grad (vorgeheizt, Ober/Unterhitze) auf der 2 Schiene von unten ca. 55 Minuten backen.Danach sofort die Tarte mit der erhitzten und noch warmen Aprikosenmarmelade bepinseln.Auskühlen lassen, aus der Form lösen und verschnabulieren ;-)