Bestreuselter Kirschkuchen mit Stracciatella-Joghurt-Creme

375 gr. Mehl

150 gr. Zucker

225 gr. Butter

1 Tütchen Vanillezucker

1 Prise Salz

500 gr. griechischer Joghurt

150 gr. Zucker

etwas Vanillearoma

70 gr. geraspelte Zartbitterkuvertüre

10 Blatt weiße Gelatine

500 gr. steif geschlagene Sahne

1 Glas abgetropfte Süßkirschen (Kaiserkirschen)

100 gr. Kirschmarmelade

Eine 26er mit Backpapier ausgelegte Springform

Alle Zutaten für den Streuselteig miteinander verkneten.Die Hälfte davon in eine Springform drücken.Die andere Hälfte als große Streusel auf ein Backblech verteilen.Bei 175 Grad (Umluft) ca. 15 Minuten backen und anschließend auskühlen lassen.Gelatine ca. 10 Minuten in kaltem Wasser einweichen.Joghurt mit dem Zucker und dem Vanillearoma verrühren.Gelatine ausdrücken, in einen Topf geben und auf dem Herd auflösen - nicht kochen lassen!2-3 Eßlöffel Joghurtcreme mit der nun flüssigen Gelatine verrühren und dann alles unter die übrige Creme rühren.3/4 der Kirschen und geraspelte Kuvertüre in die Joghurtcreme geben und die Sahne unterheben.Nun die Creme komplett in die Springform geben und glattstreichen.Kirschmarmelade erhitzen und mit den restlichen Kirschen verrühren.Die auf dem Backblech gebackenen Streusel über den Kuchen streuen und die Kirschen mit der Kirschmarmelade darauf verteilen.Im Kühlschrank über Nacht fest werden lassen anschließend aus der Form lösen und verschnabulieren.