Apfelkrapfen

Ich hatte in der letzten Woche überhaupt nichts an Kuchen im Haus und ein Wochenende ohne Kaffee und Kuchen ist für uns einfach kein Wochenende ;-)Da habe ich spontan entschlossen ein paar Krapfen zu backen.Gott sei Dank habe ich ja immer irgendwie genug Vorräte von allem im Haus ;-)500 gr. Mehl1 Würfel Hefe1/4 l Milch100 g Zucker2 EL Rum2 Eier75 gr. weiche Butter1 Prise Salzabgeriebene Schale von 1 unbehandelten Zitroneetwas Vanillearoma500 g Äpfel (geputzt und gewürfelt)1,5 - 2 kg. weißes Pflanzenfett zum Frittieren150-200 gr. Zucker und 2 TL gemahlenen Zimt zum WälzenMehl, Zucker, Rum, Eier, Butter, Salz, Zitronenabrieb und Vanillearoma in eine Schüssel geben.Die Milch erwärmen und die Hefe darin auflösen.Die Hefemilch nun in die Mehlmischung gießen und den Teig ca. 10 Minuten kneten.Zum Schluss die Äpfel unterkneten.Wer möchte kann auch noch Rosinen mit unterkneten.Den Teig zugedeckt an einem warmen Ort gehen lassen bis er sich verdoppelt hat.Frittierfett in einem weiten Topf erhitzen (mittlere Hitze ca. 170 - 180 °C).Mit einem Eisportionierer kleine Krapfen vom Teig abstechen und portionsweise im heißen Fett 6-8 Minuten goldbraun backen.Bevor ich die Krapfen absteche, tauche ich den Eisportionierer immer in das heiße Frittierfett, dann lösen sie sich einfacher um in das heiße Fett zu gleiten.Übrigen Zucker und Zimt mischen.Fertige Krapfen auf Küchenkrepp gut abtropfen lassen und in der Zucker-Zimtmischung wenden.Krapfen möglichst noch lauwarm servieren.