Man sagt ja wenn....

(Handyfotos)Ich musste heute meinen Sohn von der Arbeit abholen und sah auf dem Weg dorthin das Ende des Sommers liegen.Das Bild was sich bot war wunderschön und leider kann kein Handy der Welt diese Schönheit einfangen - ich denke selbst mit meiner Kamera wäre es mir nicht gelungen.Wenn ich ein Feld mit Ballen sehe, dann bleibt für mich irgendwie die Welt stehen.Irgendwie hat es für mich was berührendes.Es geht mir genauso wenn ich die Kraniche höre oder am Meer sitze.Es hat was beruhigendes, was beständiges, was nostalgisches und was immerwährendes..... und irgendwie gibt es mir Sicherheit.Auch wenn die Zeiten nicht so rosig sind, bin ich trotzdem froh solch kleine Inseln zu finden oder zu sehen auf denen ich mich einfach sicher fühle....Ich hoffe auch dass Ihr solche Inseln habt, wo ihr sicher fühlt und abschalten könnt?Solche Inseln sollte jeder haben.....