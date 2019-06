Summertime- Good News Time im Isernhagenhof

Stellen Sie sich vor: ein schöner Sommertag und nun die Frage.was tun am Abend?Soll`s was Abwechslungsreiches, Beschwingtes, Musikalischessein, dann sei Ihnen dringend geraten, sich das Sommerkonzertdes Good News Chores im Isernhagenhof „anzutun“.Workshop gestählt und voll motiviert möchte der Chor Sie miteinem gewohnt abwechslungsreichen Programm in die Welt vonGospel und Pop und diesmal sogar Rap entführen.Zunächst werden wir Ihnen antragen, sich gut unterhalten zu lassen(„ Let me entertain you „), dann werden die Engel, „Angels“,von Robbie Williams Sie begrüßen, „Hail holy Queen“ aus „Sister act“wird angestimmt, außerdem z.B. „He ain`t heavy“ ,bekannt durch dievon den Hollies gesungene Version , das neu bearbeitete „Come let us sing“sowie das neu aufgenommene und ebenfalls neu arrangierte „Stand by me“.Unser „Maestro“, Chorleiter Björn Vüllgraf versteht es immer wieder,auch bekannteren Songs durch eben diese neue Arrangements , die Rhythmik und Klangfarbe bearbeiten, ein neues eigenes „Good News“- Gesicht zu verpassen.Eine Reihe Ihnen vielleicht schon bekannter Songs aus dem über hundert Stücke umfassenden Repertoire des Chores ( „Look at the world“, „Change in my life“, „I will follow him“) wird das Programm ergänzen. Mit dem „Beatles- Medley“, das selbst den Chor immer in Rage versetzt, wollen wir Sie , hoffentlich zufrieden, aber auf jeden Fall schwungvoll in einen gelungenen Sonntagabend entlassen.Als Begleitband konnten wir den Pianisten Helge Adam,den Bass Jörg Förster und für die Drums Thomas Richter verpflichtenAlso: es lohnt sich, sich am Sonntag, dem 23.6.2019 zumIsernhagenhof, Hauptstr.68 in Isernhagen aufzumachen.Beginn 18.00 Uhr, Einlass 17.30 UhrEintritt: Erwachsene 10.- Euro, Kinder u. Jugendliche bis 16 J. 2,- EuroKarten sind im Vorverkauf etwa zwei Wochen vor dem Konzert bei„Böhnert“ Burgwedel, Tel. 05139-2380„Böhnert“ Isernhagen, Tel. 0511- 778154„Toto- Lotto- Bozer“ in Altwarmbüchen ,Tel.0511-5457257selbstverständlich im Isernhagenhof , Tel.05139-894986und an der Abendkasse erhältlich.