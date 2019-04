Schützenfest wirft seine Schatten voraus

Das Kleinburgwedeler Schützenfest wird auch in diesem Jahr wieder traditionell zu Pfingsten stattfinden. Beginnen wird es mit dem Ausschießen der ersten Scheiben und des Dorfpokals am Sonntag, 12. Mai von 10:30 Uhr bis 18:00 Uhr und am Dienstag, 14. Mai von 20:00 bis 21:30 Uhr im Schützenhaus des SV Kleinburgwedel (Schützenkrug). Am schießen um den Dorfpokal können Vereinen, Clubs, Firmen, gem. Gruppe, Straßengemeinschaften usw. aus Kleinburgwedel teilnehmen. Eine Mannschaft besteht aus 4-5 Teilnehmer wobei die besten vier gewertet werden. Den „Fairnesspokal“ erhält die beste Mannschaft mit den wenigsten Schützen.Desweiteren können alle Kleinburgwedeler Mitbürger und Mitbürgerinnen an folgenden Tagen um Königswürden schießen.Kinderkönig/in ab 6 – 14 Jahre Sa. 18. Mai 14:00 – 15:00 Uhrdie Kinder schießen mit dem LichtpunktgewehrBürgerkönig/in ab 18. Jahre So. 12. Mai 10:30 – 18:00 UhrSa. 18. Mai 15:30 – 19:30 UhrFestscheibe ab 12 Jahre So. 12. Mai 10:30 – 18:00 UhrDi. 14. Mai 20:00 – 21:30 UhrDo. 16. Mai 18:00 – 21:30 UhrSa. 18. Mai 15:30 – 19:30 Uhr„Junges Volk“ Scheibe alle zwischen 16 und 35 Jahren, die nicht verheiratet sind oder warenSo. 12. Mai 10:30 – 18:00 UhrSa. 18. Mai 15:30 – 19:30 UhrParallel findet auch in diesem Jahr wieder ein Preisschießen, ab 12 Jahre, um hochwertige Sachpreise statt. Die Preisverteilung findet in einem Losverfahren am Samstag, 8. Juni beim Königsessen auf dem Festzelt um ca. 18:00 Uhr statt. Die Preise werden an die Anwesenden verlost (Preise werden nicht nachgereicht). Es ist auch in diesem Jahr wieder möglich während des Königsessens noch Tombola Lose im Festzelt zu kaufen.Alle Teilnehmer unter 18. Jahren benötigen eine Formlose schriftliche Genehmigung ihrer Erziehungsberechtigten.Weitere Infos und die Ausschreibungen hängen im Schützenkrug aus oder können online unter www.schuetzenverein-kleinburgwedel.de/downloads/ausschreibungen eingesehen werden.Der Ortsrat und der Schützenverein würde sich über eine rege Beteiligung beim Schießen sehr freuen und wünscht allen Teilnehmern viel Glück auf dem Schießstand.Karten für den Kommersabend am Freitag, 7. Juni um 20:00 Uhr und fürs Königsessen am Samstag, 8. Juni ca. 18:00 Uhr können Sie am 12. Mai von 11 bis 17 Uhr, am 16. Mai von 18 bis 20 Uhr und am 18. Mai in der Zeit vom 15 bis 19 Uhr im SCHÜTZENKRUG erwerben. Die Kommerskarten kosten 15,- €, Kinder bis 14 Jahren zahlen 7,- €. Im Preis enthalten sind, neben dem Eintritt ein reservierter Sitzplatz, ein Drei-Gänge-Menü, Tischgetränke und Live-Musik. Die Karten für das Königsessen gibt es zu einem Preis von 5,-€.