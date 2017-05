Schießen zum Schützenfest

Am Samstag, 13. Mai von 16:00 - 17:30 Uhr laden der Ortsrat und der Schützenverein Kleinburgwedel von 1905 e.V. alle Kinder der Ortschaft Kleinburgwedel ab dem vollendeten 6. Lebensjahr bis zum 14. Geburtstag, zum Schießen um die Kinderkönigsscheibe in den Schützenkrug ein. Die Kinderscheibe wird mit einem ungefährlichen Lichtpunktgewehr ausgeschossen. Der Ortsrat und der Schützenverein würden sich über eine große Anzahl an Kindern sehr freuen.Von 18:00 bis 20:30 Uhr können alle Kleinburgwedeler ab 18 Jahren auf die Bürgerscheibe schießen. Auf die „Junges Volk“ Scheibe können Mitbürger zwischen 16 und 35 Jahren, der oder die noch nie verheiratet war schießen. Die beste 10 wird gewertet. Kleinburgwedeler Bürger und Mitglieder von Kbw. Vereinen ab 12 Jahren können auch noch auf die Festscheibe schießen. Parallel findet auch in diesem Jahr wieder ein Preisschießen um hochwertige Sachpreise statt. Die Preisverteilung findet in einem Losverfahren am Samstag, 3. Juni beim Königsessen auf dem Festzelt um ca. 18:00 Uhr statt. Weitere Infos und die Ausschreibungen hängen im Schützenkrug aus.