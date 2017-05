Luisa Gollnau ist die neue Kinderkönigin

Zum diesjährigen Schützenfest in Kleinburgwedel, vom 2. bis 4. Juni, wurde unter 8 anwesenden Kindern im Alter von 6 bis 14 Jahren mit dem Lichtpunktgewehr die Kinderscheibe ausgeschossen. Kinderkönigin in diesem Jahr wurde Luisa Gollnau die mit einem super Teiler von 14,2 alle anderen weit hinter sich ließ. Die feierliche Übergabe erfolgt am Freitag, 2. Juni auf dem Kommersabend. Auf Platz 2 folgt Luca-Marie Schiermann (34,0) vor Paul Hennigs (41,4). Den vierten Platz erreichte die Königin vom Vorjahr Antonia Thies (69,1) die nun die ehrenvolle Aufgabe hat beim Schützenumzug den Scheibenwagen zu begleiten und auf die Kinderscheibe aufzupassen.Essenmarken für die den Kommersabend am Freitag 02. Juni ab 20:00 können noch am 20. Mai von 19:00 bis 21:00 Uhr im Schützenkrug zum Preis von 15,- € erworben werden. Kinder bis 14 Jahren zahlen 7,- €. Im Preis enthalten sind neben Eintritt und reserviertem Sitzplatz, ein Drei-Gänge-Menü, Tischgetränke und Live-Musik.Die Karten für das Königsessen am Samstag, 3. Juni um 18:00 Uhr gibt es zu einem Preis von 5,- € ebenfalls am 20. Mai im Schützenkrug. Während des Königsessens werden auch die Preise des Preisschießens an die Anwesenden verlost (Preise werden nicht nachgereicht). Es ist in diesem Jahr zum ersten Mal möglich während des Königsessens noch Tombola Lose für 2,- € das Stück im Festzelt zu kaufen.