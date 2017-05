Karten fürs Königsessen und den Kommersabend

Das Schützenfest in Kleinburgwedel beginnt am Freitag, 02. Juni um 20:00 Uhr traditionell mit demKommersabend. Die Essenmarken hierfür und für das Königsessen können Sie am 13. Mai von 18:00 bis 20:00 Uhr und am 20. Mai zwischen 19:00 und 21:00 Uhr im SCHÜTZENKRUG erwerben.Die Kommerskarten kosten in diesem Jahr 15,- €, Kinder bis 14 Jahren zahlen 7,- €. Im Preis enthalten sind, neben dem Eintritt ein reservierter Sitzplatz, ein drei-Gänge-Menü, Tischgetränke und Live-Musik.Die Karten für das Königsessen, am Samstag ab 18:00 Uhr, gibt es zu einem Preis von 5,- €. Es wird Gulasch mit Spätzle geben. Danach bzw. dabei werden die Preise des Preisschießens an die Anwesenden verlost. Tombola-Losen können während des Königsessens noch gekauft werden. Preise werden nicht nachgereicht.