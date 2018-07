2. Gewerbeschau der IWU in Burgwedel/Wettmar

Burgwedel : Interessengemeinschaft Wettmarer Kaufleute |

Wo: Am Dorfgemeinschaftshaus in 30938 Burgwedel/Wettmar

Wann: Am Sonntag den 5.08.2018 von 11:00 - 18:00 Uhr



Es erwartet Sie ein reichhaltiges Programm:

Große Ausstellung regionaler Betriebe

Kunsthandwerkermarkt

Traktorenshow

Kinderprogramm

Kulinarische Köstlichkeiten

und......

die Radio Antenne Niedersachsen Showbühne