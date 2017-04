Menschen auf myheimat

Es kommt halt immer darauf an, was in meinem Leben so los ist ;-)Ich habe hier bis jetzt viele Leute kennen gelernt und auch viele Leute kommen und gehen sehen.Manche lernt man näher kennen, manche nur oberflächlich und manche will man vielleicht auch gar nicht kennen lernen.Auch gibt es einige zu denen man auch schon sowas wie Freundschaften aufgebaut hat, trotz der manchmal vielen, vielen Kilometer die zwischen einen liegen.Wenn man so mit den Menschen auf mh kommuniziert ob ernsthaft, diskussionsfreudig, aggressiv oder auch einfach nur blödsinnig ;-), steckt trotzdem hinter jedem einzelnen eine Geschichte und ein Leben.Und das vergisst man oft!Man kann nie hinter die Fassade blicken!Man kann nie wissen was im Leben des gegenüber gerade so los ist oder ob überhaupt was los ist!Ob er einsam ist?Ob er traurig ist?Ob er Schicksalsschläge hinter sich hat?Ob er verzweifelt ist?Ob er glücklich ist?Ob er arm ist oder reich?.... und vieles, vieles mehr.Jeder einzelne hier auf diesem Portal hat sein Leben und seine Geschichte!.... und manche haben wirklich schwere Päckchen zu tragen.Daran sollten wir vielleicht alle mal öfter denken, denn auch wir haben unser Leben und unsere Geschichte......