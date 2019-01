Veranstaltung der 49 on top Gruppe Hannover: Wanderung von Engensen zum alten Thingplatz

Diese Wanderung lädt eigentlich dazu ein, sie im Laufe der Jahreszeiten mehrfach zu unternehmen. Vom Treffpunkt aus sind es knapp 500m bis zum Ortsausgang. Von dort an sind wir in der Natur unterwegs. Zunächst geht es ca. 30 Minuten über Feldwege bis zum Waldesrand. Wir tauchen ein in einen ‚Wohlfühlforst‘ mit abwechslungsreichem Baumbestand und spannenden Waldwegen. Ab und zu Lichtungen, Weiden oder Felder. Und dann erreichen wir den alten Thingplatz und die Wulbeck, deren Verlauf wir auf schmalem Pfad ein Stück folgen. Nach etwa 8 km Wegstrecke treten wir dann den Rückweg nach Engensen zur Einkehr an. Unterwegs gilt 'Rucksackverpflegung'.Wegstrecke: Die ca. 15 km lange Tour verläuft ohne spürbare Höhenunterschiede überwiegend auf Feld-, Wald- und Wiesenwegen. Schmale Waldpfade erfordern festes Schuhwerk. Wer Stöcke nutzen möchte, nimmt sie mit.Sie sind 45 Jahre oder älter, verfügen über eine normale Kondition und wären gerne mit netten Menschen Ihrer Generation in der Natur unterwegs? Dann sind Sie bei uns, in der Gruppe 49 on top, richtig! Kommen Sie doch einfach mal ganz unverbindlich mit.Diese Veranstaltung ist angemeldeten Teilnehmern vorbehalten. Für weitere Informationen, Rückfragen sowie Anmeldungen als herzlich willkommener Gast nutzen Sie bitte den nachstehenden Link:Kontakt 49ontop Gruppe Hannover: http://49ontop.de/regionalgruppen/hannover Wissenswertes Online: http://49ontop.de/infothek/wissenswertes-von-a-z