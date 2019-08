Veranstaltung der 49 on top Gruppe Hannover: Rundwanderung um Wettmar

Sonntag, 15. September 2019:Unsere Wanderung startet in Thönse, vor uns liegt eine schöne Wegstrecke. Felder und Wälder wechseln sich ab, weite Blicke und sehenswerte Dinge am Rande der Strecke. Genießen wir diese Tour. Nach einigen Minuten erreichen wir vom Treffpunkt aus einen Feldweg, der uns an den Ortsrand von Wettmar führen wird. Nächstes Ziel ist dort die Bockwindmühle mit ihrer langen Geschichte. Und dann geht‘s nach TEXAS! Zu Fuß! Weiter führt uns der abwechslungsreiche Weg zu einigen Hügelgräbern aus der Bronzezeit. Im Bogen erklimmen wir nahezu unmerklich die Höhe einer durch die letzte Eiszeit gestalteten Endmoräne. Eis gibt‘s hier leider nicht, aber einen schönen Ausblick auf den Ort und die Umgebung. Durch Feld und Wald schlagen wir dann den Rückweg ein. Die Schlusseinkehr ist im ‚Kleinen Hofcafé‘ in Thönse geplant. Unterwegs gilt ‚Rucksackverpflegung‘.Wegstrecke: ca. 16 km ohne nennenswerte Höhenunterschiede. Naturbelassene Feld- und Waldwege wechseln sich mit geschotterten Abschnitten und einigen unvermeidlichen asphaltierten Strecken ab.Sie sind im zweiten oder dritten Lebensabschnitt angekommen, verfügen über eine normale Kondition und wären gerne mit netten Menschen Ihrer Generation in der Natur unterwegs? Dann sind Sie bei uns, in der Gruppe 49 on top, richtig!Über Ihre unverbindliche Schnupper-Teilnahme an einer unserer Veranstaltungen würden wir uns freuen! Für Anmeldungen, Rückfragen sowie Interesse an weiteren Informationen als herzlich willkommener Gast nutzen Sie bitte den nachstehenden Link:Kontakt 49 on top Gruppe Hannover: http://49ontop.de/regionalgruppen/hannover Wissenswertes Online: http://49ontop.de/infothek/wissenswertes-von-a-z Kategorie:FreizeitWo:Name = Stadt = Veranstaltungsort / -gebietdann "ERSTELLEN" wählen