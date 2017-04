Samstagstour 13.05.2017 Einbeck - Alfeld

Burgwedel : Bahnhof |

Für den 13. Mai ist eine Radtour von Einbeck nach Alfeld geplant.



Treffpunkt am Bahnhof Großburgwedel, Bahnsteig Fahrtrichtung Hannover um 08:30 Uhr

Start 08:57 ab Bahnhof Großburgwedel mit Niedersachsenticket

Ankunft 10:29 Einbeck/Salzderhelden



Radtour entlang des Leinepolder (Schmelzwasser-Rückhaltebecken) nach Einbeck.

Besichtigung der malerischen Innenstadt mit den restaurierten Fachwerkhäusern und Rathaus.

Weiter zum Technikmuseum "PS-Speicher" und zum Stadtmuseum mit "Radhaus".

Diese interessanten Museen können jedoch nicht bei dieser Tour besichtigt werden, weil die Zeit dafür nicht reicht.

Entlang des Leinetals geht es über Burg Greene und dem Pumpspeicherwerk Erzhausen nach Alfeld. Dort sehen wir uns das Weltkulturerbe "Fargus-Werk", eines der ersten Gropius-Bauten des Bauhaus-Stils, an. Auch hier kann nur das Interesse für eine spätere umfangreiche Besichtigung geweckt werden.



Fahrstrecke insgesamt ca. 45 km.

Spätestens 16:50 ist die Rückreise nach Burgwedel geplant.

Ankunft am Bahnhof Großburgwedel spätestens 17:57.

Fahrtkosten für das Niedersachsenticket max. 15,00 €/ abhängig von der Anzahl der Mitfahrer.

Es kann jeder mit einem verkehrstüchtigen Fahrrad mitfahren, auch Nichtmitglieder des ADFC sind gern gesehen. Eine Spende für den ADFC von 2,-/ Nichtmitglied würde uns freuen.



Erfahrungsgemäß nimmt der Fahrkartenkauf einer Gruppe längere Zeit in Anspruch. Deshalb bitte ich um Anmeldung bei

Manfred Obermann; Tel: 05139/8543 (Anrufbeantworter ist ständig aktiviert) manfred.obermann@htp-tel.de