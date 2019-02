Wie in jedem Jahr möchten wir mit Euch/Ihnen Fasching feiern! Seine Sie dabei wenn es am 13. Februar um 17.00 Uhr im Haus der Begegnung mit Musik, Essen und Trinken und viel guter Laune los geht!

Anmeldungen bitte bis Sonntag, d. 10. Februar unter 05139-895946 oder per Mail an

christiane.hinze@t-online.de.



Bis dann, wir sehen uns!!!