Mit dem Rad zum Park der Sinne

60 km Fahrradtour des ADFC Burgwedel Am Sonntag, den 12. Mai, organisiert der ADFC Burgwedel eine Fahrradtour zum Park der Sinne in Laatzen. Abfahrt ist um 10.oo Uhr auf dem Domfront- (Rathaus-) Platz in Großburgwedel, die Rückkehr spätestens um 17.oo geplant.

Die gesamte Strecke ist etwa 60 km lang und führt meist über geteerte Radwege, z.T. aber auch über unbefestigte Feld- und Waldwege.Jeder Teilnehmer fährt auf eigene Gefahr und ist selbst für Verpflegung und Getränke zuständig. Auch E-Bikefahrer können teilnehmen und gerne auch Radler, die keine ADFC-Mitglieder sind.



Anmeldung und weitere Informationen bei Dieter Bethke, 05139 6669 oder dieter.bethke@gmx.net