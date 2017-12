Burgwedel : SBS |

Die Jahreshauptversammlung der ADFC Ortsgruppe Burgwedel ist öffentlich. Stimmberechtigt sind allerdings nur Mitglieder. Sie findet statt am



Montag, 8. Januar 2018, 19.oo Uhr, in der

Seniorenbegegnungsstätte, Großburgwedel, Gartenstr. 10.

Tagesordnung:

1. Begrüßung, Genehmigung der Tagesordnung

2. Bericht über das vergangene Jahr

3. Bericht der Kassenprüfer und Entlastung des Vorstands

4. Wahl des neuen Vorstandes (Sprecher und Beisitzer) *)

5. Wahl der Kassenprüfer

6. Weitere Arbeit im laufenden Jahr

7. Verschiedenes



*) Der Vorstand besteht aus einem Sprecher und zwei Stellvertretern, von denen einer die Kasse übernimmt.

Das Sprecherteam wird durch mehrere Beisitzer ergänzt, die z.T. bestimmte Aufgaben übernehmen.

Die Wahl erfolgt für 2 Jahre, also bis zur JHV Anfang 2020



Nach dem formalen Teil (etwa 20.oo Uhr) zeigt Manfred Obermann einen Film (ca 60 min) von seiner

Fahrradtour von Leer durch die Niederlande und Belgien nach Aachen

die er im Juni 2017 mit Freunden fuhr.