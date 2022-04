Der Rentner Club Frielingen lädt zum Spargelessen ein

Burgwedel : Spargelhof Heuer |

Im komfortablen Reisebus geht es zum Unternehmen Wenatex, dort wartet ein Frühstück, Kaffee und Getränke auf die Teilnehmer. Nach einer Führung und kurzer Presentation geht die Fahrt nach Fuhrberg, zum Spargelhof Heuer. Dort gibt es eine große Portion Spargel mit Petersilienkartoffeln und diversen Beilagen, wie z.B. luftgetrockneter Schinken oder paniertes Schweinerückensteak. Anschließend besteht die Möglichkeit zum gemütlichen Spaziergang durch die Spargelfelder. Für Mitglieder ist alles kostenlos. Nichtmitglieder, die Interesse haben, erfragen den Preis und Mitglieder melden sich an, bitte unter nachfolgender Telefonnummer. Frau Wieneke 05131-51091

Abfahrt ist am Donnerstag, den 5.5.2022 um 8.15 Uhr am Hotel Bullerdiek und ca 8.30 am Denkmal in Frielingen.