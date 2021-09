Bridge-Treff Großburgwedel 20 Jahre – plus

Nun aber – am 23. September 2021 - war es endlich so weit: Der Vorstand hatte alle Mitglieder wieder in den Büchtmannshof in Wieckenberg eingeladen, um nun ein fröhliches Fest „ 20 plus“ zu feiern.Krankheits- oder urlaubsbedingt konnten leider nicht alle diesen Termin wahrnehmen. Dennoch freuten sich ca. 50 Bridgeleute über einen wunderschönen gemeinsamen Tag.Nach einem Sektempfang berichtete Herr Dr. Harteneck – Gründungsmitglied, ehemaliger 1. Vorsitzender und immer noch aktives Mitglied – allen Teilnehmern einiges von den ersten Anfängen. Vor allem für die Neulinge war es interessant zu hören, dass dieser Bridgeclub aus einer Spielgemeinschaft unter der Leitung von Frau Ilse Kahlstorf entstanden ist, dass Erika Rust den Namen „Bridge-Treff“ gefunden hatte und Gitti Harteneck als Grafikerin unser Logo kreieren konnte. 9 Jahre lang war dann Alexander Hoppe der Motor des neuen Clubs.Der heutige Vorstand besteht nun schon seit 2014 immer in der gleichen Besetzung:Renate Dose seit 2000, Barbara Wübbels seit 2006, Erika Vogeler seit 2008, Richard Schmidt-Fellner seit 2010 und Jo Berlik seit 2014.Bei einer sich anschließenden Video-Show – erstellt von Barbara Wübbels - wurde deutlich, wie viele Aktivitäten in den vergangenen 20 Jahren in unserem Club stattgefunden hatten. Beeindruckende Bilder von Turnieren, Reisen und Festen ließen alle Gäste ins Schwärmen geraten.Nach einem leckeren Büffet in der stimmungsvollen Fachwerktenne des Büchtmannshofes konnten alle Teilnehmer mit einer kompetenten Führerin die benachbarte Stechinellikapelle besichtigen. Es ist schon erstaunlich, hier bei uns in Norddeutschland ein solches barockes Kleinod zu finden.Am Nachmittag gab es dann – wie kann es anders sein mit begeisterten Kartenspielern - ein Freundschaftsbridgeturnier unter der bewährten Leitung der Sportwarte Renate Dose und Reinhard Oesterlein. Für die 1. Vorsitzende Barbara Wübbels und ihrer Partnerin Ingrid Behr hätte der Tag nicht schöner enden können. Sie eroberten den 1. Platz.Mit dem zuversichtlichen Wunsch auf noch viele erlebnisreiche gemeinsame Jahre in unserem Verein und einem herzlichen DANKE an alle Vorstandsmitglieder endete dieser Jubiläumstag „20 - plus“.