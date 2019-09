Bridge-Anfängerkursus in Burgwedel

Fitness im KopfAm Freitag, den 4. Oktober 2019 startet wieder ein neuer Anfängerkursus für Bridge in Großburgwedel.Bridge ist ein Kartenspiel mit 52 Karten. Es bietet Entfaltungsmöglichkeiten für jeden. Das Spektrum reicht von einer geistig anspruchsvollen Freizeitbeschäftigung bis zum geselligen Beisammensein. Wie beim Schachspiel wird logisches Denken und die Konzentration gefördert. Somit ist Bridge-Spiel ein Kopftraining für Jung und Alt.Der Kursus zum Kennenlernen dieses faszinierenden Spiels findet jeweils freitags von 16.30 Uhr bis 18.30 Uhr in der SBS Großburgwedel, Gartenstraße 10 statt. Er umfasst ca. 10 Unterrichtstage.Falls gewünscht, schließt sich ein weiterer Kursus an. Danach besteht die Möglichkeit, im Verein mitzuspielen.Nachfragen, bzw. Anmeldungen sind zu richten an:Barbara Wübbels, Tel.: 05139-409626, email: barbara@wuebbels-online.de.