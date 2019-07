55 km Fahrradtour rund um Burgdorf

Von Süd nach Nord durch’s Burgdorfer Holz

Start 27. Juli, 14.oo, Rathausplatz GroßburgwedelDie nächste Fahrradtour des ADFC Burgwedel führt rund um die ehemalige Kreisstadt Bugdorf. Abfahrt ist am Samstag, 27.7.2019, um 14.oo Uhr auf dem Rathaus-Platz in Großburgwedel, die Rückkehr nach 55 km spätestens um 19.oo geplant.Die Strecke führt zunächst nach Südosten über Kirchhorst, Kolshorn und Immensen nach Grafhorn. Nach einer Rast am dortigen Naturfreundehaus geht es durch das Burgdorfer Holz bis Hänigsen und über Otze und Engensen zurück nach Großburgwedel.Die gesamte Tour ist etwa 55 km lang und wird in mittlerem Tempo von 15 – 18 km/h (Stundenkilometern) gefahren.Radler, die keine ADFC-Mitglieder sind, zahlen eine Spende von 2.- €. Jeder Teilnehmer fährt auf eigene Gefahr und ist selbst für Verpflegung und Getränke zuständig. Eine Routenskizze wird gestellt.Anmeldung und weitere Informationen bei Steffen Timmann, o1577 723 9091 oder s.timmann@adfc-hannover.de