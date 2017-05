5. 6. 2017 – Fahrradtour des ADFC Burgwedel nach Burgdorf

Burgwedel : Rathausplatz |

Letzter Tag der Ausstellung ‚200 Jahre 2-Rad‘ im Burgdorfer Stadtmuseum

2017 wird das Fahrrad 200 Jahre alt. Die Radfahrgalerie Burgdorf hat anlässlich dieses Jubiläums im Stadtmuseum eine Ausstellung historisch interessanter Fahrradkonstruktionen organisiert. Pfingstmontag, 5. Juni 2017, ist sie zum letzten Mal geöffnet.

Der ADFC Burgwedel fährt an diesem Tag nach Burgdorf und wird dabei die interessante Fahrradschau besichtigen.



Abfahrt ist am 5.6. um 10:30 Uhr auf dem Domfront- (Rathaus-) Platz in Großburgwedel.

In gemächlichem Tempo geht es über Wettmar und Ehlershausen zu einer Imbiss-Pause auf dem Hof Lahmann in Otze. Die Führung durch die Ausstellung ist von 14 bis 15 Uhr,

die Rückkehr nach Großburgwedel um 17 Uhr geplant.



Die Strecke ist insgesamt etwa 50 km lang, die natürlich für das Stadtradeln angerechnet werden können. Der Eintritt in das Museum kostet 3.- €. Nicht-ADFC-Mitglieder zahlen zusätzlich eine Spende von 2.- € .



Der ADFC bittet um vorherige Anmeldung bei Hans Rohlf 05139/87804 oder hans-dieter [dot] rohlf [at] hotmail [dot] de .