21.11.2019 - GPS-Navigation für Radfahrer und Wanderer

Burgwedel : Gasthaus am Markt |

Informationsabend des ADFC Burgwedel

Donnerstag, 21. November 2019, 19 Uhr

Gasthaus am Markt, Am Markt 3, 30938 Großburgwedel

Das Global Positioning System (GPS) ist ein Satellitensystem zur Positionsbestimmung. Es wurde seit den 1970er-Jahren vom US-Verteidigungsministerium entwickelt und ermöglicht seit 2000 auch zivilen Nutzern eine Genauigkeit von 10 Metern und besser.

Der ADFC Burgwedel veranstaltet am Donnerstag, den 21. November 2019, einen öffentlichen Informationsabend zu GPS gestützten Navigationssystemen für Radfahrer und Wanderer. Der Abend beginnt um 19.oo im Gasthaus am Markt in Großburgwedel, Am Markt 3. Der Eintritt ist frei und Gäste sind willkommen.

Zwei Referenten werden in die Materie einführen. Hans-Wilhelm Hurt aus Bad Münder war GPS-Fachmann der Landesvermessung Niedersachsen und ist VHS-Dozent für Outdoor-Navigation. In seinem Vortrag erläutert er die Freizeitplanung per Internet, stellt speziell für Tourenradler und Wanderer geeignete Geräte vor und erklärt vor allem den Umgang mit digitalen Kartenwerken für GPS.

Manfred Scheren aus Burgwedel berichtet von seinen Fahrradtouren im In- und Ausland und von seinen Erfahrungen, mit Smartphone und Google-Maps o.ä. zu planen und zu navigieren.

Neben diesen beiden Referaten wird es genügend Zeit für Fragen und Erfahrungs­austausch geben. Weitere Informationen bei s.timmann@adfc-hannover.de .