"O zapft is..."

Auch in diesem Jahr wollen wir wieder gemeinsam ein Oktiverfest feiern. Wir treffen uns dazu am 23. Oktober, im Haus der Begegnung, Immenzaun 13 in Neuwarmbüchen ab 17 Uhr. Dann wird es wieder heißen "O zapft ist!".

Für zünftiges Essen, Oktoberfestbier, Musi und viele andere Überraschungen ist gesorgt. Gute Laune muß mitgebracht werden!!!



Bitte melden Sie sich an bis zum 16. Oktober unter 05139-89 59 46 oder christiane.hinze@t-online.de.







Ich hoffe auf genau so viel Spaß wie in den Vorjahren.







Im Namen des Seniorenkreisteams

Ihre



Christiane Hinze