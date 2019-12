DRK beschenkt bedürftige Burgwedeler

Achtzehn bedürftige Burgwedeler Familien und Einzelpersonen haben am 21.12.2019 eine kleine Weihnachtsüberraschung in Form eines Prä- sentkorbes bekommen. In Abstimmung mit dem Rathaus wurden die Per- sonen und Familien ausgewählt. In den Präsentkörben waren hochwer- tige Lebensmittel zu finden und für die Kinder gab es ein zusätzliches Spielzeug und Süßigkeiten. Eine positive und dankbare Resonanz von Seiten der beschenkten Personen war ein erfolgreiches Feedback, so- dass die Aktion im kommenden Jahr weitergeführt werden wird.