BINGO bei den DRK-Senioren

Großburgwedel: Seniorenbegegnungsstätte |

Nach Ostern trifft sich die DRK-Seniorengruppe des Ortsvereins Burgwedel am 20. April 2018 ab 15 Uhr in der Seniorenbegegnungsstätte, Gartenstraße 12 in Großburgwedel. Zur Einstimmung auf das Frühjahr wird BINGO bei Kaffee und Kuchen gespielt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, eine Mitgliedschaft im DRK ist nicht erforderlich. Zur besseren Planung wird um Anmeldung bis zum 18. April 2018 gebeten. Weitere Informationen gibt es bei Ingrid Askamp unter 05139 - 3888 oder 05139 - 6318.