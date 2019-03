Orchideen-Café 2019 - vom 18. bis 30. Mai 2019 öffnet dieses Jahr auch wieder das Orchideen-Café in Krawinkel .... !

Zum Vergrößern....Damit wird den Besuchern,welche die Orchideenvielfalt des Ortes genießen möchten, ermöglicht, den Familienausflug mit Gemütlichkeit zu beenden.Auch sind Führungen zu dem Orchideenlehrpfad und in die alte Dorfkirche eingeplant.Unsere Ausstellung in der Kirche hat den Titel. „ … himmelreich …“, es werden Fotografien von Himmelsbildern Krawinkels ausgestellt. Thomas Fischer der Krawinkler Fotograf ist dieses Jahr dafür verantwortlich,danke !Alle Erlöse kommen dem Ort zugute,zB. zur Finanzierung des Dorffestes und Anschaffungen für das Backhaus.Die Bilder sind aus meinem Archiv und sollen Euch von der Vielfalt überzeugen was Euch erwartet !Eine vorherige Anmeldung ist möglich bei folgenden Personen:R.Heybeck (015259542334) undE.Rühlmann-Dippel (0561 407772)Frau Erbe (034462 22745)Genaue Termine zur Orchideenblüte werde Ich noch nachreichen !Ein Besuch loht sich immer,freut euch auf die außergewöhnlichen seltenen Pflanzen !Frauenschuh,Purpurknabenkraut,Diptam,Zweiblatt,Fliegenorchidee sind die Auffälligsten Arten in Krawinkel,neben den Blauen Steinkraut und Salomonkraut,die Hunderte Interessierte jedes Jahr nach Krawinkel locken !Für gehbehinderte Naturfreunde ist es nicht so leicht den Rundweg zu bewältigen,deshalb(oben in dem Link) ein paar Bilder um Ihn kennen zulernen !