Merkwürdige Lichtreflexe ... von O. Suppelt

Und es kommt darauf an, es wahr zu nehmen.

Ich habe mich eben entschieden, mein Foto vom 17.11.2017 , hier doch noch, mit einem Kommentar, einzustellen, nachdem O. Suppelt, eine ähnliche Fotografie vom 12.12.2017, also 1 Monat später, hier eingestellt hatte und das Interesse ziemlich groß war.Mich interessiert nun nicht "noch einmal " eine Erklärung, was das sein könnte, vielmehr geht es mir darum, das diese Phänomene kein Einzelphänomen ist, sondern , bei gestimmten Bedingungen , immer wieder auftauchen kann. Siehe O. Suppelt, 1 Monat später !Ich hatte das Foto von S. vorher nicht gesehen, erst vor 2 Wochen als ich blätterte.Der Unterscheid zwischen diesen Fotos liegt , nicht nur in Monaten, sondern auch darin,das bei O.S. eben ein Tannenbaum( wohl eine Fichte) hinter dem Haus zu erkennen ist.Bei mir ist es eine Esche , denke ich.Ich vermute das die Aufnahme von O. S. auch in dem Zeitraum um 16 Uhr herum geschah.Bin mal gespannt auf die Kommentare.