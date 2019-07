Gestern schien die Welt absaufen zu wollen.....

BAB A 7 bei Seesen, Horror Gewitter...........

Unannehmbar, Einige " Dicke " Autos, rasten, als ich schon auf 40 KM/H meine Geschwindigkeit , den vorhandenen Sichtverhältnissen angepasst hatte, an mir, mit mindestens 80-90 KM/H in diese Suppe, bei 20 m Sichtweiten. Für mich sind das Totschläger die nicht berechtigt sind einen Führerschein zu besitzen !

Nun das ist meine Meinung!

Ich bin kein ängstlicher Typ, eher ein kontrollierter Draufgänger. Somit lasse ich mich auch nicht so schnell Einschüchtern. Nun, gestern gegen 14:55 Uhr hatte ich , im nachhinein, bei mir feststellen müssen, das ich mir Gedanken darüber machte, wie es in der Nähe eines Tornados sein möge und , ob dieses Gewitter nicht noch dazu kommt.Es war Dunkel, der Regen hatte sich derart verstärkt, als meine man ,es hagelt auf das Autodach und Motorhaube, Dabei war die Sicht innerhalb von 5-7 Sec von 100 m vorher bei ca. 125 KM/H auf erst 40 -50 m und 5 sec weiter dann von dieser Entfernung aus höchstens 20 m geschrumpft, ich musste die Geschwindigkeit auf ca. 40 KM/H reduzieren und hatte dabei das Gfühl, das das bei auftauchendem Hindernis ich nicht mehr rechtzeitig zum Stehen käme.Da ich bereits 50 Jahre unterwegs bin und viel erlebt habe , war diese Wasserschlacht und das Krachen der Blitze, die Dunkelheit ,schon doch " etwas schauerlich!" Und als der auch aufgebaute Stau, schliießlich alle 2-3 Min, dann alle 5-6 Minuten und zum Schluss nur noch alle 8-9 Minuten sich 25 -50 m vorwärts bewegte setzte sich die Unbehaglichkeit im Autoinneren fort.Sowas hatte ich wirklich noch nicht erlebt. Zum Glück blieb der Wind erträglich, so dass von der Seite her die Situation sich nicht mehr verschärfte.In diesem langsam vor , Stehen, langsam vor , Stehen, langsam vor , wieder Stehen kam ich vielleicht in 30 - 35 Minuten 200 - 300 m voran , mehr nicht.Als dann endlich , nach "Ellenlangen" Warten, war ich der Meinung, da muss doch ein Unfall gewesen sein, kam Tatsächlich ein Polizei Fahrzeug von Hinten, ein Rettungswagen und ein Abschlepper des ADAC , die " ausnahmsweise durch die gebildetet Rettungsgasse, zügig durchkamen , an mir vorbei , legte sich meine Anspannung etwas.Nun durch dieses Unwetter was wohl 50 x 50 KM Groß war, verlor ich 55 Minuten auf der Heimfahrt von Leinefelde/Thüringen (B38) bis Burgdorf.