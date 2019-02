Wer erinnert sich noch an die SG `95 Burgdorf e.V.

1996 von 7 Leichtathleten/innen , gegründet

Der Erste Vorstand : Malte Katzorke 1. Vorsitzender, Vize Karin Landweer,. Pressewart/Sportwart/Trainer Jürgen Rudert.

undim Oktober1996 in das Vereinsregister, beim AG Burgdorf, eingetragen, versuchten diese Aktiven , einen eigenen Verein zu Leben.Stefan Brückner , Karin Landweer, Malte Kartzorke, Renè Smits, Carsten Mindermann , Jürgen Rudert und Ines Schmehl, versuchten es!Karin Landweer war im Stabhochsprung und Mehrkampf, Ines Schmehl Weit100m/Sprint, Malte Katzorke Weit- und Hochsprung, Carsten Mindermann 400 m/800 m Mehrkampf,Stefan Brückner Mittelstrecke, Renè Smits Mehrkampf /100 m/200m/400m und Jürgen Rudert, Mehrkampf / Stabhoch.Der Verein entwickelte sich langsam. Von 9 auf 15, 2. Jahr 17 Mitglieder, 3. Jahr 23 und nach 5 Jahren immerhin 31 ! Zwischen 1998 und 2002 begannen fast alle mit ihrem Studium und am Ende waren 3 der Vorstandsmitglieder beruflich in weite Ferne verzogen. Sie waren Top Studierende. Stefan Brückner übernahm dann 2000 noch einmal den Vorsitz, musste dann 2003 ebenfalls aufhören, beruflich Weit weg. Aus dem Vorstand war nur noch J. Rudert geblieben und man entschloß scih , schweren Herzens , den Verein beim AG Burgdorf wieder auf dem Vereinsregister zu entfernen. Keine Vorstandsarbeit mehr möglich.Es war ein Versuch, der bis zu 4, 5 Jahre gut aussah.