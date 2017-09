TVGG-Tennis-Damen 40 I steigen in die Verbandsliga auf

Drei Siege und eine Niederlage lauteten die Ergebnisse vor dem letzten Punktspiel. Um den Aufstieg klar zu machen, musste nun im entscheidenden Spiel gegen die bisherigen Tabellenführer des TSV Rethen/Leine unbedingt ein Sieg her, da diese erst einen Verlustpunkt aus einem Unentschieden zu verbuchen hatten. So gingen alle doch etwas nervös in die Matches. Nachdem Martina Müller, Margret Heinzerling und Nicole Seliger ihre Einzel trotz durchaus stark aufspielender Gegnerinnen klar gewinnen konnten, lag es an Nadine Johannesmann den Aufstieg vor den Doppeln zu besiegeln. Den ersten Satz verlor sie 4:6, dann lief es aber immer besser und sie entschied das Spiel in den weiteren Sätzen mit 6:2 6:2 für sich.Der Aufstieg war perfekt! Die nun nicht mehr entscheidenden beiden Doppel konnten dann daher ganz entspannt in weiterhin sportlich guter und fairer Atmosphäre zu Ende gespielt werden. Das Team freut sich auf die Herausforderung Verbandsliga im nächsten Sommer!