TSV Friesen Hänigsen wandert wieder

Die durch die Corona-Pandemie auferlegte Zwangspause beim Wandern in der Gruppe kann jetzt unter Einhaltung der Richtlinien des Deutschen Wanderverbandes (DWV) für Wanderer langsam beendet werden.



So will die Abteilung Wandern und Freizeit des TSV Friesen Hänigsen am Sonntag, den 05.07.2020 eine Wanderung durch das Burgdorfer Holz zur Wüstung Hetelingen und zurück durchführen. Treffpunkt ist um 9.00 Uhr der Grillplatz in Dachtmissen. Die Strecke ist ca. 10 km lang und eben. Eine Einkehrmöglichkeit besteht nicht. Etwas Essen und Trinken ist mitzubringen.Die Anreise und die Wanderung erfolgt unter Beachtung der Corona-Regeln in eigener Verantwortung . Auch auf die Abstandsregelung von 1,5 Meter zueinander muss beim Wandern geachtet werden. Teilnehmen sollten nur gesunde Wanderer. Anmeldungen sind erforderlich. Sie nimmt der Wanderführer Hennry Timme entgegen. Tel.: 05147-1277.