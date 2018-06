TSV Burgdorf/Badminton: AueCityCup 2018: Jetzt anmelden für das Badminton-Highlight in Burgdorf

Für das leibliche Wohl und Übernachtungsmöglichkeiten wird wieder gesorgt und mit Donald Schulz ist auch wieder ein Fachhändler mit dabei, der von Federbällen über Schläger bis hin zum geeigneten Schuhwerk alles parat hält. Die Teilnahmegebühr beträgt 7,- € pro Person und Disziplin. Am Samstag stehen traditionell die Mixed und Einzel auf dem Plan, am Sonntag dann die Doppel. Wer noch einen Spielpartner sucht, kann wieder die Online-Tauschbörse unter www.auecitycup.de nutzen. In diesem Fall gilt: Bitte nicht ohne Partner anmelden, sondern einfach eine E-Mail mit der Bitte um Aufnahme in die Tauschbörse an die Turnierleitung senden: richter.stephan@htp-tel.de.