TSV Burgdorf/Badminton: 3. Spieltag endet mit 3:5 gegen Neustadt und 6:2 gegen Groß Buchholz

Der erste Gegner war die SG Neustadt/Seelze 3, die sich mit einem Spieler aus einer ihrer oberen Mannschaften verstärkt hatten. So konnten Ingmar und Horst im 1. Herren-Doppel auch nur ein 23:25 und 16:21 erreichen. Das 2. Herren-Doppel mit Björn und Jan musste sich auch mit 15/14:21 geschlagen geben. Dafür kam das Damen-Doppel mit Johanna und Natalie richtig gut ins Spiel und gewann mit 21:14/11 den ersten Punkt für Burgdorf. Als Nächstes standen die Einzel an. Natalie musste sich im Damen-Einzel mit 17/15:21 geschlagen geben. Jan "durfte" das 1. Herren-Einzel spielen. Gegen den sehr starken Gegner hatte er mit 8/7:21 das Nachsehen. Unser Nachwuchsspieler Luka musste sich im 2. Herren-Einzel gegen den sonst an Eins spielenden Gegner mit 13/7:21 geschlagen geben. Für eine Überraschung sorgte Björn im 3. Herren-Einzel. Er konnte seinen Gegner in einem intensiven Drei-Satz-Spiel mit 21:15 ; 16:21 und 24:22 bezwingen.Den letzten Punkt für Burgdorf konnten Johanna und Horst im Mixed mit 21:15/12 holen. Damit stand es zum Schluß 3:5 für Burgdorf.Im zweiten Spiel des Tages hieß der Gegner MTV Groß Buchholz 2. Den ersten Punkt gewannen die Burgdorfer kampflos, weil der Gegner kein 2. Herren-Doppel stellen konnte. Das Damen-Doppel mit Johanna und Natalie gewann souverän mit 21:14/8. Das 1. Herren-Doppel, diesmal mit Ingmar und Björn, machte es etwas spannender. Der erste hart umkämpfte Satz ging mit 23:25 verloren. Dann wendete sich aber das Blatt und die nächsten beiden Sätze gingen knapp mit 21:19/18 an die Burgdorfer. Im Damen-Einzel siegte Johanna mit 23:21 und 21:12. Das 1. Herren-Einzel musste Ingmar im dritten Satz abgeben. Im 3. Herren-Einzel musste Luka noch einmal Lehrgeld bezahlen und sich mit 4/7:21 geschlagen geben. Das Mixed mit Natalie und Horst konnte mit 21:14/11 den nächsten Punkt sichern. Für ein richtig spannendes Spiel sorgte zum Abschluss noch einmal Björn, der nervenstark, natürlich in einem knappen Drei-Satz-Spiel, seinen Gegner im hart umkämpften 3. Satz mit 24:22 besiegte. Somit endete die zweite Begegnung 6:2 für Burgdorf und damit der vierte Tabellenplatz.Der letzte Spieltag in diesem Jahr ist für die 3. Mannschaft der 30. November in Lehrte.