TSV Burgdorf/Badminton: 3. Mannschaft spielt 2:6 und 6:2

Unser erster Gegner war der Tabellenführer Ronnenberg. Auf drei Spielfeldern konnten alle drei Doppel parallel gespielt werden. Das Damen-Doppel mit Johanna Friehe und Andrea Bänder wurde mit 21:18 und 21:16 gewonnen. Die beiden Herren-Doppel gingen im ersten Satz mit 19:21 sehr knapp verloren und auch die anschließenden zweiten Sätze konnten leider von den Paarungen nicht gewonnen werden. Johanna konnte im Damen-Einzel nach einem knapp verlorenen 1. Satz das Spiel drehen und die Partie mit 20:22; 21:11 und 21:5 gewinnen. In den Herren-Einzeln mussten sich alle drei Burgdorfer Spieler den Gegnern geschlagen geben. Im 3. Herren-Einzel hatte sich André Machann eine hohe Führung erarbeitet, verlor das Spiel trotzdem mit 19:21 und 13:21. Das Mixed mit Andrea Bänder und Horst Buchholz konnte nach einem verlorenen 1. Satz den zweiten Satz gewinnen. Im dritten Satz mussten sie sich dann aber dem Gegner mit 15:21 geschlagen geben. So ging die Partie gegen den Tabellenführer Ronnenberg mit 2:6 gegen die Burgdorfer aus.Die zweite Begegnung des Tages gegen den MTV Groß Buchholz konnte erneut auf drei Spielfeldern mit allen drei Doppel gestartet werden. Das Damen-Doppel war als erstes fertig. Mit 21:6 und 21:11 hatten die Burgdorferinnen Johanna und Andrea den ersten Punkt schnell in der Tasche. Das 1. Herren-Doppel mit Ingmar Thiemann und Thorsten Ziehlke musste sich mit 19:21 und 15:21 geschlagen geben. Dafür konnten im 2. Herren-Doppel André und Horst mit 21:14 und 21:13 den zweiten Burgdorfer Sieg einfahren. Anschließend traf Ingmar im 1. Herren-Einzel auf einen "guten alten Bekannten". Beide waren hochmotiviert und wollten unbedingt gewinnen. Das hart umkämpfte Spiel konnte Ingmar für sich entscheiden und mit 25:23 und 21:19 den nächsten Punkt holen. Im Damen-Einzel, diesmal von Andrea gespielt, ging mit 21:6 und 21:15 der nächste Punkt an die Ausstädter. Thorsten holte im 2. Herren-Einzel mit 22:20 und 21:15 den Siegpunkt für Burgdorf. André musste anschließend sein 3. Herren-Einzel mit 17:21 und 18:21 abgeben. Den letzten Punkt erspielten Johanna und Horst im Mixed mit 21:11 und 21:14, so dass die Begegnung mit 6:2 für Burgdorf ausging.