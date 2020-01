TSV Burgdorf/Badminton: 3. Mannschaft Punktspieltag am 25.01.2020

Am 25.01. spielte die 3. Mannschaft in Bemerode gegen Linden 2 und Linden 1. Die Mannschaft war durch den Einsatz von Ersatzspielern komplett spielbereit. Da sogar drei Damen mitgefahren waren, konnte bei den anstehenden Spielen variiert werden. Gegen Linden 2 spielten im 1. Herrendoppel Ingmar Thiemann und Björn Rau. Luca Bank und Uwe Peterschun bestritten das 2. Herrendoppel. Im Damendoppel waren Melissa Kalla und Johanna Friehe am Start. Das 1. Herreneinzel bestritt Ingmar Thiemann, das 2. Björn Rau und das 3. Luca Bank. Das Dameneinzel spielte Melissa Kalla und im Mixed wurden Nathalie Kalla und Uwe Peterschun eingesetzt. Am Ende gewann man gegen Linden 2 souverän mit 7:1, wobei das 2. Herrendoppel kampflos an die Burgdorfer ging, da ein Lindener Spieler verletzungsbedingt aufgeben musste.Das nächste Spiel gegen Linden 1 gestaltete sich spannender. Während die Aufstellung bei den Herren gleich blieb, spielten nun Nathalie Kalla und Johanna Friehe das Damendoppel. Beim Mixed kamen Melissa Kalla und Uwe Peterschun zum Einsatz. Leider wurden alle Herrenspiele, bis auf das 2. Herreneinzel, welches durch den immensen kämpferischen Einsatz von Björn Rau gewonnen wurde, verloren. Nur die Damenspiele im Doppel und Einzel waren erfolgreich. Jetzt hing alles vom Ausgang des Mixed ab, ob dieses Punktspiel noch mit einem Unentschieden beendet werden konnte.Der 1. Satz ging mit 21:16 an Burgdorf 3. In der Pause zwischen den Sätzen coachten beide Mannschaften ihre Mix-Spieler(innen). Der 2. Satz ging mit 19:21 verloren. Dank der guten Hinweise und des mentalen Aufbaus in der Pause vor dem 3. Satz konnte dieser von Burgdorf 3 mit 21:18 gewonnen werden.Mit einem gewonnenen Punktspiel und einem Unentschieden konnte sich die Mannschaft in der Rückrunde steigern. In der Hinrunde wurde zwar gegen Linden 2 ebenfalls gewonnen, die Begegnung gegen Linden 1 ging jedoch mit 3:5 verloren. Alles in allem war der 25.01.2020 für die 3. Mannschaft ein zufriedenstellender und erfolgreicher Punktspieltag.