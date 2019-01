TSV Burgdorf Volleyball - 10. Final Four Regionspokal

Am 30.03.2019 findet der 10. Final Four Regionspokal statt. Und wer ist dabei? Richtig wir, die 1. Damen des TSV Burgdorf. Am 16.12.2018 haben wir erfolgreich die Zwischenrunde bestritten und sind somit in die Pokalendrunde der Kreisligen eingezogen. Im 1. Spiel setzten wir uns gegen den GfL Hannover VIII durch, ebenso wie danach der TSV Egestorf, und unser Einzug in die letzte Runde des Kreisliga-Pokals war somit gesichert. Beim Final Four Turnier in Laatzen treffen wir nun auf den GfL Hannover VII, TSV Rethen II und wieder den TSV Egestorf.Unser Einzug in die Pokalendrunde spiegelt sich auch in unserer Tabelle wieder, denn bisher sind wir ungeschlagen und führen die Tabellenspitze an :)